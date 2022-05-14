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В Москве отреставрируют два исторических здания на Никольской улице

14:55
  • суббота
  • 14 мая 2022

Об этом сообщил Сергей Собянин

В Москве скоро начнут реставрацию двух исторических зданий, расположенных на Никольской улице. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.
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"Готовимся к реставрации двух замечательных памятников культурного наследия Москвы - Монетного и Печатного дворов на Никольской улице. Недавно утвердили предмет охраны этих исторических зданий", - написал мэр. Он отметил, что во время работ будут сохранены все особенности и ценные элементы русского стиля, барокко и готики.  

Оба здания сыграли большую роль в российской истории, напомнил Собянин. На Монетном дворе до конца XVIII века чеканили деньги и хранили драгоценные металлы. На Печатном дворе вышла первая русская книга "Апостол" и увидела свет первая русская газета.

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