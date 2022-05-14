Путин заверил Ниинистё в отсутствии угроз безопасности Финляндии

Президенты поговорили по телефону

Владимир Путин заявил президенту Финляндии, что отказ от традиционной политики военного нейтралитета был бы ошибочным. Никаких угроз безопасности Финляндии нет, заверил глава России Саули Ниинистё.

Также российский президент сообщил своему коллеге, что переговоры с Украиной фактически приостановлены, Киев не заинтересован в серьёзном и конструктивном диалоге, указал Путин.

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин и президент Финляндии провели откровенный обмен мнениями в связи с объявленным намерением страны подать заявку на вступление в НАТО.

Финляндия и Швеция заявили недавно о планах вступить НАТО. Пока они имеют статус государств-партнёров альянса, но после начала российской спецоперации по защите Донбасса Хельсинки и Стокгольм заговорили о возможности вступления в военный блок. По некоторым данным, Швеция может подать соответствующую заявку 16 мая, а Финляндия – в середине следующей недели.

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