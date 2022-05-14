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Москвичам подготовили подарки ко дню рождения метро

17:55
  • суббота
  • 14 мая 2022

Подземке исполняется 87 лет

15 мая Московское метро отмечает день рождения – столичной подземке исполнится 87 лет. По этому случаю пассажирам вручат памятные значки на стойках "Живое общение".
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На станции "Парк культуры" пройдёт перформанс, с помощью которого воссоздадут день открытия метро в 1935 году. Всем зрителям подарят значок, выпущенный специально к 87-летию Московского метрополитена.

Также 15 мая на площадках проекта "Музыка в метро" пройдут выступления актёров театров столичных театров.

Первая - Сокольническая  - линия московского метрополитена торжественно открылась 15 мая 1935 года. В момент запуска подземка насчитывала 13 станций, имела длину 11,2 километра. Сегодня метро Москвы состоит из 15 линий общей длинной более 400 километров.

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