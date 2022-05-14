Лавров: Запад не смог найти предателей среди российских дипломатов

Такие попытки предпринимались

Запад предпринимал попытки найти среди российских дипломатов предателей, но все усилия оказались напрасными. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Предателей среди дипломатов найти не удалось, хотя такие попытки были, предпринимались они из-за границы, да и внутри страны тоже", - сказал министр.

Российский дипкорпус выполняет свои профессиональные обязанности добросовестно и в полном объёме, в соответствии с требованием времени, указал глава МИД. Ведомство делает всё для защиты прав и интересов соотечественников за рубежом, особенно сейчас, во время спецоперации по защите Донбасса.

Лавров также предупредил мировое сообщество, что оно ощутит последствия гибридной войны Запада против России. Западный мир окончательно подорвал свою репутацию грабительскими действиями в отношении чужих материальных активов, приводит слова Лаврова ТАСС.

После начала спецоперации на Украине некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны. Всё это отразилось и на экономике западных стран: там выросла инфляция и появился дефицит некоторых товаров.

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