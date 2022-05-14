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До конца года в Москве построят 20 спортивных объектов

19:03
  • суббота
  • 14 мая 2022

Об этом сообщил Сергей Собянин

Около 20 спортивных объектов планируется достроить в Москве до конца этого года, сообщил у себя в Telegram-канале Сергей Собянин. Мэр напомнил, что за последние годы построено более 150 крупных спортивных сооружений. Среди них – Дворец водных видов спорта в Лужниках, центр биатлона "Новая звезда", ледовые арены в трёх районах города.

В этом году столицу украсят Международный центр самбо и бокса в Лужниках, стадион "Москвич" на Волгоградском проспекте и несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, пообещал Собянин.

Один из таких комплексов появится на Чертановской улице. В спортцентре "Волна" уже закончены пусконаладочные работы в бассейнах и чистовая отделка.

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