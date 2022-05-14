Точно в цель: уничтожена понтонная переправа ВСУ

Её обнаружили с беспилотника

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения понтонной переправы через Северский Донец. С беспилотника была обнаружена цель: подразделения ВСУ пытались перебраться на БМП по наведенной понтонной переправе.

Огнём артиллерии временный мост был полностью разрушен и затонул. Бронетехнику с экипажами уничтожили российские военные. Часть украинских машин удалось захватить.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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