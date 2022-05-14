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Турция предложила забрать раненых националистов с "Азовстали"

19:46
  • суббота
  • 14 мая 2022

Озвучен план эвакуации

Турция предложила эвакуировать морем раненых солдат с "Азовстали". Об этом заявил представитель президента Ибрагим Калын.
Боевики на "Азовстали" заявили о сотнях раненых

В интервью Reuters он обрисовал примерный план эвакуации. Согласно ему, раненых солдат с "Азовстали", перевезут по суше в Бердянск, после чего турецкое судно доставит их в Стамбул.

Несколько дней назад Мариуполь был освобождён от националистов. Единственным центром сопротивления остаётся промзона завода "Азовсталь". По некоторым данным, на предприятии могут прятаться от нескольких сотен до нескольких тысяч боевиков. Президент Владимир Путин отдал приказ не проводить штурм предприятия, а заблокировать его по периметру.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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