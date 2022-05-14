Российские военные поразили за день более 200 объектов ВСУ

Уничтожены шесть беспилотников

Ракетчики и артиллеристы Вооружённых сил России 14 мая поразили более 200 военных объектов на Украине. Авиация нанесла удары по 33 районам сосредоточения украинских военных.

Как сообщил на традиционном вечернем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, в результате ударов с воздуха уничтожены до 90 националистов, выведены из строя 18 единиц военной техники.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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