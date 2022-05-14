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Умер Ренат Ибрагимов

21:21
  • суббота
  • 14 мая 2022

Певцу было 74 года

Умер легендарный эстрадный певец, народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов. Об этом РИА Новости сообщила его дочь.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Дату и место прощания с артистом сообщат позже.

Ренат Ибрагимов родился во Львове. В 1973 году он окончил Казанскую государственную консерваторию, потом выступал на сцене Татарского академического театра оперы и балета имени Джалиля.

В 1999 году артист основал "Театр песни Рената Ибрагимова". Певец исполняет песни на пяти языках. Ибрагимов – оперный и эстрадный певец, он был чрезвычайно популярен в советские годы.

В 2015 году Ренат Ибрагимов был гостем программы Татьяны Устиновой "Мой герой". Говорили о том, во сколько лет он начал самостоятельно зарабатывать, что будущий артист пел на уроках литературы и по какому классу закончил музыкальную школу.

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Ренат Ибрагимов
Ренат Ибрагимов
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