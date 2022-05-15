Минобороны показало работу вертолётов прикрытия в Донбассе

Они сопровождают гуманитарные колонны

Минобороны показало работу экипажей вертолётов армейской авиации при сопровождении российских колонн в Донбассе. Лётчики многоцелевых вертолётов МИ-8 выходят на маршруты патрулирования ежедневно по несколько раз, сообщает "ТВ Центр".

Группы огневой поддержки прикрывают с воздуха военные и гуманитарные конвои, наблюдают за объектами и транспортом на земле, выявляют позиции противника. А ещё, часто рискуя жизнью, помогают эвакуировать мирных жителей.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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