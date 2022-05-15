ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы имена новых героев спецоперации по защите Донбасса

11:00
  • воскресенье
  • 15 мая 2022

Военные проявляют мужество

Минобороны представило новых героев спецоперации. Беспримерное мужество проявил полковник Ярослав Гладких. Получив серьёзные ранения, он продолжил командовать своим полком, который атаковал группировку противника.  Внезапность действий наших мотострелков заставила радикалов отступить. Они потеряли два танка, две БМП, три расчёта ПТУРсов и до 50 националистов.
Минобороны показало работу бойцов ВДВ на Украине

Ефрейтор Азамат Сарбасов, прикрывая разведгруппу, обнаружил неприятеля и, заняв выгодную позицию, прицельным огнём уничтожил гранатометчика противника, а затем ликвидировал еще 15 радикалов. Из-под обстрела Сарбасов вынес двух раненых товарищей, сообщает "ТВ Центр".

Младший сержант, фельдшер Алексей Савёнко в одном из боев спас семерых пострадавших наших военнослужащих. При перевозке их в безопасное место санитарный автомобиль был обстрелян неонацистами. Осколки попали в Алексея, несмотря на тяжёлые ранения, он сумел доставить наших бойцов в госпиталь.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.