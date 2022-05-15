Названы имена новых героев спецоперации по защите Донбасса

Военные проявляют мужество

Минобороны представило новых героев спецоперации. Беспримерное мужество проявил полковник Ярослав Гладких. Получив серьёзные ранения, он продолжил командовать своим полком, который атаковал группировку противника. Внезапность действий наших мотострелков заставила радикалов отступить. Они потеряли два танка, две БМП, три расчёта ПТУРсов и до 50 националистов.

Ефрейтор Азамат Сарбасов, прикрывая разведгруппу, обнаружил неприятеля и, заняв выгодную позицию, прицельным огнём уничтожил гранатометчика противника, а затем ликвидировал еще 15 радикалов. Из-под обстрела Сарбасов вынес двух раненых товарищей, сообщает "ТВ Центр".

Младший сержант, фельдшер Алексей Савёнко в одном из боев спас семерых пострадавших наших военнослужащих. При перевозке их в безопасное место санитарный автомобиль был обстрелян неонацистами. Осколки попали в Алексея, несмотря на тяжёлые ранения, он сумел доставить наших бойцов в госпиталь.

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