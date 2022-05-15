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Жертвами 18-летнего стрелка в США стали 10 афроамериканцев

10:24
  • воскресенье
  • 15 мая 2022

Молодой человек расстрелял их в магазине

Трагедия в  американском  Буффало. Жертвами 18-летнего стрелка стали десять человек, ещё трое находятся в больнице в критическом состоянии, сообщает "ТВ Центр".

Инцидент произошел в супермаркете. Вооруженный штурмовой винтовкой белый мужчина открыл огонь по посетителям, большинство из которых оказались афроамериканцами. По данным полиции, злоумышленник вел прямую трансляцию с камеры, закреплённой на шлеме.

 Во время задержания он хотел покончить с собой, но стражам порядка удалось убедить его сдаться. Уже известно, что стрелок ранее сообщил мотивы своего поступка в соцсетях. Они продиктованы расовой ненавистью. Президент США назвал произошедшее внутренним терроризмом. 

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