Посёлок в Белгородской области обстрелян со стороны Украины

Пострадал человек

Один человек пострадал во время очередного обстрела территории Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Огонь вёлся по посёлку Середа, один человек получил осколочные ранения.

После начала спецоперации по защите Донбасса в российских приграничных областях периодически фиксируются инциденты, связанные с обстрелами со стороны Украины.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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