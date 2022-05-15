В Красноярск перебрасывают дополнительные силы для тушения лесных пожаров

Ситуация там сложная

Сложная обстановка с лесными пожарами сохраняется в Красноярском крае, там горит около восьми тысяч гектаров. В регион перебрасывают дополнительные силы парашютистов-десантников. Тушат огонь в Тюменской и Курганской областях. По данным Авиалесоохраны, за сутки ликвидированы 120 очагов возгорания.

Съёмка с видеорегистратора - точно кадры из фильма-катастрофы. Огонь вплотную подходит к дороге Тюмень - Криводаново. Видимость нулевая, пепел и гарь проникают в салон машины. В какой-то момент ситуация стала настолько критической, что движение по трассе пришлось перекрыть, сообщает "ТВ Центр".

Здесь неподалёку расположены сразу два санатория. Проживающих в них детей и взрослых организовано автобусами вывезли в безопасное место. Чтобы не допустить перехода огня на жилые корпуса, на территории остаются дежурить спасатели и пожарные. На помощь также прибыли добровольцы из соседних посёлков.

Тем временем в воздухе работает Ми-8. На один пролив уходит три тонны воды. Активно привлекают технику и в соседней Курганской области. На земле сотрудники МЧС проливают тлеющие участки и прокладывают минерализованные полосы. Ещё более сложная ситуация складывается в Сибирском федеральном округе, куда сегодня прибыли дополнительные силы Авиалесоохраны.

Парашютисты-десантники выгружают снаряжение и сразу на место ЧС. На вечер субботы в Красноярском крае продолжают действовать более 20 лесных пожаров. Это почти вдвое меньше, чем сутки назад. Спасатели применяют метод так называемого встречного пала, уничтожая все горючие материалы на пути основной стены огня.

На пожаре работает 720 человек и 103 единицы техники. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует. Предварительная причина возгорания - переход с земель иных территорий и по вине местного населения.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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