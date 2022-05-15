Украинская группа Kalush Orchestra победила на "Евровидении"

Конкурс проходил в Италии

В итальянском Турине завершился песенный конкурс "Евровидение". Первое место заняла украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. На второй ступеньке пьедестала оказался британский певец Сэм Райдер с песней Space man. Третье место заняла исполнительница из Испании Шанель с композицией SloMo.

Украина второй раз побеждает на "Евровидении". В прошлый раз она заняла первое место в 2016 году, напоминает "Интерфакс".

Россия в этом году в конкурсе не участвовала. Организаторы приняли политическое решение и отстранили нашу страну из-за проведения специальной операции по защите Донбасса. Нынешнюю победу Украины наблюдатели также называют чисто политической.

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