27 мая в Москве откроется фестиваль "Рыбная неделя"

В столицу вернулись "Московские сезоны"

В Москве 27 мая стартует фестиваль "Рыбная неделя". Гости смогут познакомиться с культурой и кулинарными пристрастиями народов России. Как сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге, после двухлетней ковидной паузы в город вернулись "Московские сезоны".

Так, уже прошли фестивали "Пасхальный дар" и "Московская весна", которые подарили праздничную атмосферу. А впереди - обширная и очень интересная программа на летние месяцы, сообщает "ТВ Центр".

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