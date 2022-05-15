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27 мая в Москве откроется фестиваль "Рыбная неделя"

12:17
  • воскресенье
  • 15 мая 2022

В столицу вернулись "Московские сезоны"

В Москве 27 мая стартует фестиваль "Рыбная неделя". Гости смогут познакомиться с культурой и кулинарными пристрастиями народов России. Как сообщил мэр Сергей Собянин в личном блоге, после двухлетней ковидной паузы в город вернулись "Московские сезоны".

Так, уже прошли фестивали "Пасхальный дар" и "Московская весна", которые подарили праздничную атмосферу. А впереди - обширная и очень интересная программа на летние месяцы, сообщает "ТВ Центр".

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Фестиваль "Рыбная неделя"
Фестиваль "Рыбная неделя"
Фестиваль "Рыбная неделя"
Фестиваль "Рыбная неделя"
Фестиваль "Рыбная неделя" в Москве
Фестиваль "Рыбная неделя" в Москве
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