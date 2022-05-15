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Московское метро отмечает день рождения

12:52
  • воскресенье
  • 15 мая 2022

Подземке исполнилось 87 лет

У Московского метро сегодня день рождения. В честь праздника организованы парад поездов, выставка ретро-вагонов, а также перформансы и выступления артистов, сообщает "ТВ Центр".
Москвичам подготовили подарки ко дню рождения метро

Проехать на ретро-поезде в метро можно теперь только раз в год, в честь дня рождения столичной подземки. Внутри вагона - атмосфера середины прошлого века. Уютное освещение, старинные светильники, стилизованные под линкруст стеновые панели. И отделка окон и дверей плёнкой под дерево.

Поезд серии А восстановили в 2015 году. Проехать на нём и других - старинных и не очень - составах можно сегодня на Кольцевой линии. Ретро-парад движется против часовой стрелки. Ко дню рождения метрополитена для пассажиров подготовили большую праздничную программу на станциях "Парк культуры", "Чеховская" и "Деловой центр". 

Московской подземке сегодня - 87 лет. Первая очередь - 13-ть станций - от "Сокольников" до "Парка культуры" с ответвлением на "Смоленскую". Всего 11 с половиной километров. Сейчас протяженность линий увеличилась до 800 километров, включая уже существующие МЦК и МЦД.

А ещё это - самый надёжный транспорт. В часы пик интервалы движения - 90 секунд. Такого нет ни в одной стране мира. Московская подземка - лидер и по количеству способов оплаты проезда. В этом году у пассажиров появилась возможность проходить через турникет с помощью биометрии - в марте запустили сервис Face Pay.

А это значит, что на входе теперь не нужно доставать проездной. В этом году метро ждет ещё одно историческое событие - завершится строительство самой протяженной кольцевой линии в мире - БКЛ. 

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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День рождения Московского метро
Парад поездов в Московском метро
Парад поездов в Московском метро
Парад поездов в Московском метро
Парад поездов в Московском метро
Парад поездов в Московском метро
Парад поездов в Московском метро
Парад поездов в Московском метро
Парад поездов в Московском метро
Парад поездов в Московском метро
Парад поездов в Московском метро
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