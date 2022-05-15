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Московский полумарафон выиграл легкоатлет Павел Адышкин

12:29
  • воскресенье
  • 15 мая 2022

Главный забег года вернулся на улицы столицы

Один из главных забегов года - Московский полумарафон - вернулся на улицы столицы после пандемии. Сегодня на дистанцию вышли более 20 тысяч участников, как профессионалов, так и любителей. Маршрут проходил по самым красивым местам города.
В Москве из-за полумарафона перекроют движение

В Лужники со всей столицы снова съезжаются люди в нарядной беговой экипировке. Здесь - музыка и самая массовая в стране утренняя воскресная зарядка.

Московский полумарафон в мае - самый массовый забег в России на дистанции 21 километр и 100 метров. Для легкоатлетов со стажем - отличная возможность проверить свою форму накануне летнего сезона. Ну а те, кто пока не слишком уверен в своих силах, могли выбрать альтернативный маршрут длиной всего в пять километров, сообщает "ТВ Центр".

Последние секунды до старта Лужники по традиции отсчитывают дружным хором. В стартовых кластерах атмосфера какого-то невероятного драйва и единения. А всё потому, что соревноваться участники будут не друг с другом, а с непростой холмистой московской дистанцией, ветром и с собой.

Чтобы стартовать могли все почти 20 тысяч участников Московского полумарафона, потребовалось больше получаса. Свои 21 километр и 100 метров они бегут по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Котельнической, Гончарной и Краснохолмской. Обратно -  тем же маршрутом в сторону финиша

Пока основная масса участников не добралась ещё и до середины пути, в полумарафоне уже определились первые победители: Павел Адышкин с результатом 1 час 4 минуты и 10 секунд среди мужчин. Среди женщин Елена Коробкина, пробежавшая трассу за 1 час 10 минут и 47 секунд. Впрочем, победили сегодня все, кто вышел на дистанцию. Ведь они вписали своё имя в историю московского бегового движения.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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