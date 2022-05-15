Силами ПВО России за ночь сбиты 15 украинских беспилотников

Всего уничтожено около 900 дронов

Силами ПВО России минувшей ночью были сбиты 15 украинских беспилотников. Всего с начала спецоперации уничтожено 879 дронов. Об этом сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также в военном ведомстве проинформировали о том, что российская авиация уничтожила две украинские пусковые установки комплекса ПВО С-300 и радиолокационный пост в Сумской области. Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи поражены два пункта управления и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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