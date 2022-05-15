Шведы назвали НАТО террористической организацией

Люди выступают против вступления страны в альянс

Финляндия намерена подать заявку на вступление в НАТО уже 18 мая. Следом сделать то же самое планирует и Швеция. Перспективы расширения альянса оказались в центре внимания министров иностранных дел - участников организации на неформальной встрече в Берлине. Однако единства достичь не удалось.

"НАТО - террористическая организация", "США подбрасывают дрова в костёр украинского конфликта" - с такими плакатами обычно невозмутимые шведы вышли на митинг против вступления страны в Североатлантический альянс.

Заявки в НАТО Стокгольм и Хельсинки готовятся подать уже на следующей неделе. Осталось преодолеть сопротивление Турции. Переубеждать несговорчивую Анкару в Берлин прилетел госсекретарь Блинкен. В Германии прошла неформальная встреча глав внешнеполитических ведомств стран альянса, сообщает "ТВ Центр".

НАТО - это ещё и взносы в общий бюджет, в среднем - 2% ВВП. Но экономика европейских стран и так трещит по швам, а в США, где цены на топливо бьют рекорд за рекордом, уже появился новый жанр - бензоюмор. На вопрос заправщика "Какой залить бензин - премиальный или обычный?" автомобилист в ужасе отвечает, что он заехал только посмотреть.

И в это самое время конгресс США хочет выделить 40 миллиардов долларов очередного транша Украине. Тех, кто против, автоматически записывают в путинское крыло Республиканской партии.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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