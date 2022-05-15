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Москвичей предупредили об опасной погоде

13:34
  • воскресенье
  • 15 мая 2022

Ожидаются град и сильный ветер

МЧС распространило экстренное предупреждение для жителей Москвы и Подмосковья. В столице и области до конца дня 15 мая ожидаются сильный ветер, гроза и град.

Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В ведомстве рекомендовали автомобилистам ездить на невысокой скорости и не совершать на дорогах резких манёвров.

Кроме того, водителям посоветовали парковать машины вдали от деревьев, а пешеходам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

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