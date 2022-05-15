Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО

Страна подаст заявку с просьбой о приёме в альянс

Вопрос о скором членстве Финляндии в НАТО можно считать решённым. Сегодня руководство страны официально заявило, что подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс.

О таком намерении объявил на пресс-конференции в Хельсинки президент Саули Ниинистё, передаёт ТАСС.

14 мая состоялся телефонный разговор президентов России и Финляндии. Владимир Путин заявил Саули Ниинистё, что отказ от политики нейтралитета был бы ошибочным. Никаких угроз безопасности Финляндии нет, заверил глава России.

Финляндия и Швеция заявили недавно о планах вступить НАТО. Пока они имеют статус государств-партнёров альянса, но после начала российской спецоперации по защите Донбасса Хельсинки и Стокгольм заговорили о возможности вступления в военный блок. По некоторым данным, Швеция может подать соответствующую заявку 16 мая, а Финляндия – в середине следующей недели.

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