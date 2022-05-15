В Музее Победы прошла встреча участников боевых действий

Открылась фотовыставка о группах "Вымпел" и "Альфа"

В Музее Победы в Москве сегодня собрались участники боевых действий, ветераны специальных подразделений, а также курсанты и школьники. Все они присоединились к работе межконфессионального патриотического клуба под названием "Мы служим тебе, Россия!"

Также для них организованы тематический круглый стол, экскурсия по экспозиции "Подвиг народа" и представлена фотовыставка, которая рассказывает о группах спецназначения "Вымпел" и "Альфа", сообщает "ТВ Центр".

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