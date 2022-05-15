В Москве ожидаются заморозки

На следующей неделе похолодает
На следующей неделе в столичном регионе резко похолодает. Дневные температуры упадут до плюс 10-12 градусов, а в ночь на 20 мая в Москве и области ожидаются заморозки до минус двух.
Как рассказал в интервью РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, большую часть предстоящей недели синоптическая карта Европейской России будет представлена тыловой частью обширного североатлантического циклона. Атмосферные вихри принесут в регион промозглые дожди.
К выходным в столице потеплеет, но температура воздуха всё равно не будет дотягивать до среднеклиматических показателей конца мая. Днём ожидается до плюс 15-17 градусов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"