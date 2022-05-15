Захарова с юмором прокомментировала победу Украины на"Евровидении"

Европа аплодирует стоя, написала представитель МИД России

Мария Захарова со свойственным ей юмором прокомментировала победу украинских исполнителей на конкурсе "Евровидение". В этом году смотр проходил в Италии.

"Согласитесь, без победы Украины на "Евровидении" картина случившегося с этой страной была бы неполной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про "Азовсталь", - написала официальный представитель МИД России у себя в Telegram-канале.

Украинская группа Kalush Orchestra заняла на музыкальном конкурсе первое место. Украина второй раз побеждает на "Евровидении". В прошлый раз она заняла первое место в 2016 году.

Россия в этом году в конкурсе не участвовала. Организаторы приняли политическое решение и отстранили нашу страну из-за проведения специальной операции по защите Донбасса. Нынешнюю победу Украины наблюдатели также называют чисто политической.

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