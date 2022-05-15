В НАТО зреет раскол из-за вступления Швеции и Финляндии

Турция выступает против

В НАТО зреет раскол на фоне предполагаемого вступления в ряды альянса новых членов – Швеции и Финляндии. В Европарламенте уже грозят Турции в случае блокирования приёма этих стран в военный блок.

Глава Европейской народной партии Манфред Вебер предупредил, что Турцию может ожидать изоляция в НАТО в случае, если она будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в альянс, сообщает ТАСС.

На днях Турция заявила, что отрицательно относится к возможному вступлению в блок Швеции и Финляндии. Объясняя причину такого решения, Реджеп Тайип Эрдоган упомянул сразу несколько факторов – опрометчивое решение о приёме Греции в НАТО и поддержку скандинавскими странами Рабочей партии Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией.

Сегодня президент Финляндии Саули Ниинистё официально заявил о том, что его страна подаст заявку на вступление в НАТО. Ранее возможное решение о присоединении к Североатлантическому альянсу в Москве назвали ошибочным.

14 мая состоялся телефонный разговор президентов России и Финляндии. Владимир Путин заявил Саули Ниинистё, что отказ от политики нейтралитета был бы ошибочным. Никаких угроз безопасности Финляндии нет, заверил глава России.

Финляндия и Швеция заявили недавно о планах вступить НАТО. Пока они имеют статус государств-партнёров альянса, но после начала российской спецоперации по защите Донбасса Хельсинки и Стокгольм заговорили о возможности вступления в военный блок. По некоторым данным, Швеция может подать соответствующую заявку 16 мая, а Финляндия – в середине следующей недели.

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