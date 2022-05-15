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В Москве простились с Ренатом Ибрагимовым

16:42
  • воскресенье
  • 15 мая 2022

На церемонии были сотни людей

Сотни людей пришли проститься с Ренатом Ибрагимовым. Церемония закончилась в Московской соборной мечети.
Умер Ренат Ибрагимов

У входа в мечеть разместили гроб с телом певца. Со словами соболезнования к семье Ибрагимова обратились его поклонники и друзья.

После гражданской части прощания состоится погребальная молитва, а затем артиста похоронят на мусульманском участке Волковского кладбища в подмосковных Мытищах.

Легендарный эстрадный певец, народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов ушёл из жизни 14 мая. Ему было 74 года. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Ренат Ибрагимов родился во Львове. В 1973 году он окончил Казанскую государственную консерваторию, потом выступал на сцене Татарского академического театра оперы и балета имени Джалиля.

В 1999 году артист основал "Театр песни Рената Ибрагимова". Певец исполнял песни на пяти языках. Ибрагимов – оперный и эстрадный певец, он был чрезвычайно популярен в советские годы.

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Ренат Ибрагимов
Ренат Ибрагимов
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