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Турцию предостерегли от помощи засевшим на "Азовстали" националистам

17:23
  • воскресенье
  • 15 мая 2022

Анкара предложила эвакуировать их на кораблях

Российский сенатор предостерег Турцию от помощи боевикам, засевшим в подземных катакомбах завода "Азовсталь" в Мариуполе. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Анкаре не стоит вмешиваться в ситуацию с эвакуацией боевиков с территории предприятия.
Турция предложила забрать раненых националистов с "Азовстали"

"Турция не пошла ни на какие антироссийские санкции. Турция готова принимать российских граждан в период летних отпусков. Это один из наших основных партнёров на Ближнем Востоке. Я считаю, что Турции не стоит вмешиваться в вопрос по „Азовстали“ и портить свою репутацию", - сказал политик в интервью изданию URA.RU.

Накануне, 14 мая Турция предложила эвакуировать морем раненых солдат с "Азовстали". Согласно плану, военных перевезут по суше в Бердянск, после чего турецкое судно доставит их в Стамбул.

Несколько дней назад Мариуполь был освобождён от националистов. Единственным центром сопротивления остаётся промзона завода "Азовсталь". По некоторым данным, на предприятии могут прятаться от нескольких сотен до нескольких тысяч боевиков. Президент Владимир Путин отдал приказ не проводить штурм предприятия, а заблокировать его по периметру.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.    

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