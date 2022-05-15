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В российских магазинах резко выросло число краж

17:49
  • воскресенье
  • 15 мая 2022

Воруют сыры и кофе

За последние три месяца в российских магазинах стали чаще воровать. Это зафиксировали аналитики NTechLab. Они оценили период с февраля по апрель и сравнили его с данными прошлых лет.
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Чаще всего люди крадут в магазинах кондитерские изделия и колбасу. Далее по популярности следуют алкоголь, сыры, чай и кофе. Популярными стали хищения на кассах самообслуживания, которые устанавливают всё больше магазинов.

За три месяца 2022 года в одном магазине в среднем фиксировалось около 130 краж, что на 18% больше, чем годом ранее, сообщает РБК. Интересно, что в продуктовых магазинах товары зачастую похищают сразу с корзинкой.

Средняя сумма украденных товаров составила полторы тысячи рублей. Это на 25% больше, чем годом ранее.

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