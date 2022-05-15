Стало известно о бывших британских военных на "Азовстали"

Их там трое

В подземных бункерах "Азовстали" находятся британские экс-военные. Об этом сегодня пишет Daily Express, ссылаясь на слова их сослуживца.

"Все трое парней на металлургическом заводе служили в британской армии. Я знаю, что двое служили в Афганистане, но, как и я, они были удивлены интенсивностью конфликта", - цитирует военнослужащего издание.

По словам наёмника, группа бывших военных отправилась на Украину ещё до начала спецоперации. В феврале их перебросили в Мариуполь для укрепления националистических батальонов.

Несколько дней назад Мариуполь был освобождён от националистов. Единственным центром сопротивления остаётся промзона завода "Азовсталь". По некоторым данным, на предприятии могут прятаться от нескольких сотен до нескольких тысяч боевиков. Президент Владимир Путин отдал приказ не проводить штурм предприятия, а заблокировать его по периметру.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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