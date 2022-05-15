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Сделано заявление о расширении ОДКБ

19:08
  • воскресенье
  • 15 мая 2022

Это обязательно произойдёт в будущем

В скором будущем в ОДКБ войдут десятки стран, организация будет расширяться. С таким утверждением выступил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.
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"Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств", - сказал глава белорусского военного ведомства в интервью газете "Во славу Родины".

В 1992 году главы Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана подписали Договор о коллективной безопасности, в 1994 году он вступил в силу. В 2002 году была создана ОДКБ.

Возможности организации были востребованы в январе 2022 года во время событий в Казахстане. Туда была направлена миротворческая миссия ОДКБ после просьбы президента страны Касым-Жомарта Токаева на фоне протестов населения и массовых беспорядков.

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