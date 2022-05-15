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На афганско-таджикской границе произошли столкновения

19:27
  • воскресенье
  • 15 мая 2022

Бой длился четыре часа

На границе Таджикистана и Афганистана произошла перестрелка. Талибы ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация) открыли огонь по таджикским пограничникам.
При перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии погиб мирный житель

Как сообщает информационный канал Afghanistan International, бой продолжался в течение четырёх часов. Он шёл в районе населённого пункта Шерхан-Бандар.

Боестолкновение началось после словесной перепалки между силами талибов и таджикскими пограничниками. Официальные лица в Таджикистане и Афганистане пока не комментируют сообщения в прессе.

Ранее 8 мая пресс-центр пограничных войск Таджикистана подтвердил факт обстрела приграничной территории республики с территории Афганистана.

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