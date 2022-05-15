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Швеция заявила о готовности вступить в НАТО

19:39
  • воскресенье
  • 15 мая 2022

Ранее с таким же заявлением выступила Финляндия

Швеция вслед за Финляндией приняла официальное решение вступить в НАТО. При этом в Стокгольме открестились от размещения ядерного оружия и создания постоянных военных баз альянса.
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Заявление о решение подать заявку о вступлении в НАТО опубликовала правящая в Швеции Социал-демократическая партия. Стокгольм и Хельсинки хотят отправить свои заявки в штаб-квартиру блока одновременно, пишет газета Aftonbladet.

Сегодня Финляндия официально заявила, что подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс. О таком намерении объявил на пресс-конференции в Хельсинки президент Саули Ниинистё.

Финляндия и Швеция заявили недавно о планах вступить НАТО. Пока они имеют статус государств-партнёров альянса, но после начала российской спецоперации по защите Донбасса Хельсинки и Стокгольм заговорили о возможности вступления в военный блок.

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