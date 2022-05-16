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В ДНР при обстреле со стороны ВСУ пострадали мирные жители

08:52
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Украинские националисты выпустили около 10 снарядов по жилым кварталам

Шесть мирных жителей в том числе один ребенок, пострадали при очередном обстреле украинскими националистами освобожденных территорий ДНР.

Ударам ВСУ подверглись Павловка, Никольское, Новоандреевка, Владимировка, а также Волновахский район. Вечером в воскресенье обстреляли Петровский район Донецка. По жилым кварталам в поселении Золотое-5 в ЛНР националисты выпустили около 10 снарядов.

В Херсонской и Харьковской областях силами ПВО перехвачены тактическая ракета "Точка-У" и 11 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч", сообщает "ТВ Центр".

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