Минобороны рассказало о мужестве участников спецоперации по защите Донбасса

Россияне проявляют героизм

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали в понедельник в Минобороны.

Взвод под командованием старшего лейтенанта Сергея Мурашкина обнаружил группу диверсантов и вступил с ней в бой. В ходе внезапной атаки больше половины группы националистов было уничтожено, остальные - сдались в плен. Среди сложивших оружие оказался корректировщик, который выдал информацию о позициях вражеской артиллерии, наши военные авиаударом уничтожили 6 самоходных артиллерийских установок, 2 БТР, 4 пикапа с установленными на них минометами и более 20 националистов.

Группа саперов под руководством старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова в ходе проведения инженерной разведки и разминирования дорог перед наступлением наших подразделений обезвредили более 70 противотанковых мин. А также обнаружила позиции украинских националистов. Благодаря грамотно выстроенной старшим лейтенантом Торсуновым системе огня, подразделение противника, несмотря на численное превосходство, понесло серьезные потери - националисты бросили оружие и отступили.

Рядовой Александр Юдаев в составе батальонно-тактической группы мотострелков оборонял освобожденный от националистов город под непрекращающимся огнем, рядовой Юдаев наносил подразделениям украинских радикалов существенный урон. Он получил осколочное ранение, но из боя не вышел и вместе с сослуживцами удерживал позиции до прихода подкрепления. После чего наши военные перешли в контрнаступление и уничтожили противника.

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