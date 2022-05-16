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В госпиталях Минобороны участникам спецоперации вручили госнаграды

09:22
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Наград удостоены военнослужащие из рядового и сержантского состава

Орденами и медалями наградили рядовых и сержантов, которые в ходе спецоперации по защите Донбасса получили ранения и сейчас проходят лечение. Церемонии состоялись в шести госпиталях, сообщает "ТВ Центр".

Некоторым солдатам и офицерам награды лично вручил командующий Западного военного округа. Это летчики армейской авиации, бойцы спецназа, артиллеристы, служащие тыловых подразделений и военные медики, проявившие мужество и героизм.

Среди наград, которых они удостоены, Ордена Мужества, медаль Ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-ой степени, а также медали Суворова, Жукова, Нестерова, "За отвагу" и Луки Крымского.

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