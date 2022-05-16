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В Калифорнии один человек погиб во время стрельбы в церкви

08:57
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Есть пострадавшие

В США снова стрельба, на этот раз - в Калифорнии. Один человек погиб, еще пятеро ранены, они доставлены в больницы. Инцидент произошёл в пресвитерианской церкви округа Ориндж после утренней службы.

В здании находились порядка 40 человек. Большинство из них - уроженцы Тайваня. Прихожане еще до приезда правоохранителей самостоятельно обезвредили и задержали нападавшего. Сообщается, что это 68-летний американец азиатского происхождения. Сейчас следователи выясняют мотивы преступления.

Отметим, что это уже третий случай массовой стрельбы в США за выходные. Накануне в Буффало 18-летний американец открыл огонь по людям в супермаркете. Жертвами преступника стали 10 человек, большинство - афроамериканцы. Также сообщается о перестрелке на блошином рынке в Хьюстоне - там погибших минимум двое.

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