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Три страны пожаловались на подмену оценок на "Евровидении"

08:40
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Высшие баллы получили другие исполнители

Делегации Румынии, Азербайджана и Грузии, оценивавшие выступления участников "Евровидения-2022", пожаловались на несоответствие баллов, выставленных от их имени в итоговых протоколах организаторами песенного конкурса.
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Руководитель румынской делегации Юлиана Марчук заявила, что высшие оценки, которые выставили члены жюри от Румынии, отдали Украине вместо Молдавии. Результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, в итоге Молдавия от Румынии не получила ни одного балла, отметила Марчук.

Максимальный балл от Азербайджана получила Великобритания, а не Украина, причем организаторы "Евровидения" сослались на технические неполадки с выходом в эфир.

Представители национального жюри Грузии присудили максимальный балл Украине, но в таблице с оценками 12 очков от грузинского жюри получила Великобритания, сообщает РИА Новости.

В ночь на 15 мая в итальянском Турине завершился песенный конкурс "Евровидение". Первое место заняла украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. На второй ступеньке пьедестала оказался британский певец Сэм Райдер с песней Space man. Третье место заняла исполнительница из Испании Шанель с композицией SloMo.

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