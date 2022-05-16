Три страны пожаловались на подмену оценок на "Евровидении"

Высшие баллы получили другие исполнители

Делегации Румынии, Азербайджана и Грузии, оценивавшие выступления участников "Евровидения-2022", пожаловались на несоответствие баллов, выставленных от их имени в итоговых протоколах организаторами песенного конкурса.

Руководитель румынской делегации Юлиана Марчук заявила, что высшие оценки, которые выставили члены жюри от Румынии, отдали Украине вместо Молдавии. Результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, в итоге Молдавия от Румынии не получила ни одного балла, отметила Марчук.

Максимальный балл от Азербайджана получила Великобритания, а не Украина, причем организаторы "Евровидения" сослались на технические неполадки с выходом в эфир.

Представители национального жюри Грузии присудили максимальный балл Украине, но в таблице с оценками 12 очков от грузинского жюри получила Великобритания, сообщает РИА Новости.

В ночь на 15 мая в итальянском Турине завершился песенный конкурс "Евровидение". Первое место заняла украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania. На второй ступеньке пьедестала оказался британский певец Сэм Райдер с песней Space man. Третье место заняла исполнительница из Испании Шанель с композицией SloMo.

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