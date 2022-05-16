В Москве началось плановое отключение горячей воды

Они ежегодно проводятся после окончания отопительного сезона

В столице с понедельника, 16 мая, начались плановые отключения горячей воды, связанные с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра напомнил, что ежегодно плановые отключения горячей воды проводятся после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому.

Бирюков подчеркнул, что отключения горячего водоснабжения необходимы для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации.

Все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября, цитирует Бирюкова РИА Новости.

Ранее в ПАО "МОЭК" рассказали о начале завершения отопительного сезона в Москве с 14 мая. Плавный перевод системы на летний режим под контролем диспетчерского управления МОЭК занимает три дня. В результате будет отключено отопление более чем в 74 тысячах зданий, включая более 34 тысяч жилых домов.

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