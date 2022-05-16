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В Германии отметили превосходство ВС России над ВСУ

09:02
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Украине посоветовали не недооценивать Россию

Российская армия очень сильна и обладает преимуществом как на земле, так и в воздухе. Об этом заявил бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад, комментируя спецоперацию России по защите республик Донбасса.
Российские военные поразили за день более 200 объектов ВСУ

Военнослужащий предостерег украинские власти от недооценки мощи вооруженных сил России. По мнению Вада, официальный Киев не сможет вернуть Донбасс военным путем.

Кроме того, немецкий генерал заявил, что именно российская сторона определяет развитие событий на востоке Украины, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российские власти предпринимали действия для того, чтобы специальной военной операции по защите республик Донбасса не было. Официальный представитель Кремля уточнил, что Москва старалась избежать начала спецоперации. Однако с российской стороной не захотели разговаривать.

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