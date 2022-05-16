Импорт Германии из России вырос на 77,7%

Это связано с ростом цен на сырье

В марте 2022 года стоимостной объем товаров, импортированных из России в Германию, достиг 4,4 млрд евро — это на 77,7% превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического ведомства ФРГ.

При этом импорт газа и нефти в денежном выражении вырос на 56,5%, до 2,4 млрд евро, объем поставок уменьшился на 27,8%.

Стоимость поставок металлов увеличилась на 117,3% при сокращении их объема на 19,2%.

Импорт кокса и нефтепродуктов увеличился и в денежном, и в физическом выражении — на 203,5% и на 26% соответственно.

Экспорт из Германии в Россию уменьшился до 1 млрд евро, на 58,7%. Торговый дефицит достиг рекордно высокого уровня в 3,4 млрд евро, сообщается на официальном сайте германского статистического ведомства.

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия на фоне западных санкций сократила показатели импорта при сохранении экспортных величин, благодаря чему ожидается рекордный уровень торгового профицита. По подсчетам Института международных финансов, в 2022 году торговый профицит России может достичь 250 млрд долларов и более чем в двое превысить уровень 2021 года, который составлял 120 млрд долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"