Глава Пентагона пересказал Киеву разговор с Шойгу

Беседа с главой Минобороны России состоялась 13 мая

Содержание разговора с министром бороны России передал главе минобороны Украины шеф Пентагона. Ллойд Остин беседовал с Сергеем Шойгу 13 мая, телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

"Министр обороны Остин представил обновленную информацию о своем телефонном разговоре 13 мая с министром обороны России Сергеем Шойгу", - говорится в сообщении пресс-службы Петагона.

В американском оборонном ведомстве отметили, что Остин призвал Москву к "немедленному прекращению конфликта на Украине", а также подчеркнул важность поддержания связи военных России и США.

О разговоре Шойгу с Остином ранее сообщало Минобороны России. В российском ведомстве проинформировали, что министр обороны России обсудил с главой Пентагона актуальные вопросы международной безопасности, в том числе ситуацию на Украине, передает "Интерфакс".

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