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Собянин решил забрать завод Renault на баланс Москвы

08:41
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Французский производитель передал свою долю в "АвтоВАЗе" России

Московский завод уходящего из России французского автопроизводителя Renault столичные власти возьмут на баланс Москвы. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на предприятии возобновится выпуск автомобилей под историческим брендом "Москвич".

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"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено"... Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", - написал Собянин в своем блоге.

Мэр столицы подчеркнул: власти не могут допустить, чтобы многотысячный коллектив остался без работы. Москва постарается сохранить большую часть коллектива - как непосредственно работающего на заводе, так и у смежников.

Собянин добавил, что технологическим партнером завода станет КАМАЗ. На первом этапе предприятие будет выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а затем – электромобили.

Автозавод на Волгоградском проспекте с 1998 года предприятие сотрудничал с Renault. На днях стало известно, что французский автопроизводитель уходит с российского рынка из-за санкций. Как сообщили в Минпромторге, 100% акций ЗАО "Рено Россия" переходит в собственность правительства Москвы, 67,69% акций "АвтоВАЗа" - в собственность государства в лице ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции останутся у автоконцерна "Ростех".

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