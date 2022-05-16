Собянин решил забрать завод Renault на баланс Москвы

Французский производитель передал свою долю в "АвтоВАЗе" России

Московский завод уходящего из России французского автопроизводителя Renault столичные власти возьмут на баланс Москвы. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на предприятии возобновится выпуск автомобилей под историческим брендом "Москвич".

"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено"... Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", - написал Собянин в своем блоге.

Мэр столицы подчеркнул: власти не могут допустить, чтобы многотысячный коллектив остался без работы. Москва постарается сохранить большую часть коллектива - как непосредственно работающего на заводе, так и у смежников.

Собянин добавил, что технологическим партнером завода станет КАМАЗ. На первом этапе предприятие будет выпускать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а затем – электромобили.

Автозавод на Волгоградском проспекте с 1998 года предприятие сотрудничал с Renault. На днях стало известно, что французский автопроизводитель уходит с российского рынка из-за санкций. Как сообщили в Минпромторге, 100% акций ЗАО "Рено Россия" переходит в собственность правительства Москвы, 67,69% акций "АвтоВАЗа" - в собственность государства в лице ФГУП "НАМИ". Оставшиеся акции останутся у автоконцерна "Ростех".

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