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Десять боевиков из числа заблокированных на "Азовстали" сдались в плен

09:17
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Они вышли с белыми флагами

Заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе украинские боевики начали сдаваться в плен. Десять украинских военных вышли с белыми флагами, сообщил командир подразделения Народной милиции Донецкой народной республики Александр Ходаковский.

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"Из "нашего" тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами", - написал Ходаковский в Telegram.

Завод "Азовсталь" в Мариуполе, превращенный боевиками нацбатов в укрепрайон, блокирован союзными войсками - президент России Владимир Путин приказал отменить штурм укреплений, чтобы избежать потерь. Мирный жители, которых националисты удерживали в качестве "живого щита", с комбината эвакуированы.

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