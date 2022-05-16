Десять боевиков из числа заблокированных на "Азовстали" сдались в плен

Они вышли с белыми флагами

Заблокированные на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе украинские боевики начали сдаваться в плен. Десять украинских военных вышли с белыми флагами, сообщил командир подразделения Народной милиции Донецкой народной республики Александр Ходаковский.

"Из "нашего" тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами", - написал Ходаковский в Telegram.

Завод "Азовсталь" в Мариуполе, превращенный боевиками нацбатов в укрепрайон, блокирован союзными войсками - президент России Владимир Путин приказал отменить штурм укреплений, чтобы избежать потерь. Мирный жители, которых националисты удерживали в качестве "живого щита", с комбината эвакуированы.

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