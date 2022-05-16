Названы сроки возвращения тепла в Москву

Синоптики обещают плюс 20

Тепло вернется в московский регион в середине третьей декады мая. По прогнозам синоптиков, воздух в столице прогреется до 20 градусов. Начнется потепление с субботы.

"Предварительные расчеты говорят о том, что в первых числах третьей декады температура начнет повышаться. Это произойдет не резко. К середине декады температура дорастет до нормальных значений: днем будет около 20 градусов", - сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее метеорологи заявили, что до 19 мая погода в Москве будет апрельская. Днем столбики термометров не поднимутся выше 11-16 градусов тепла, облачно, ожидаются кратковременные дожди, передает ТАСС.

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