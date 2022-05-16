Россияне назвали главные причины эмоционального выгорания

На потерю мотивации и усталость жалуется каждый второй

Свыше половины (54%) сотрудников российских компаний испытали эмоциональное выгорание во втором квартале 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и health tech компании AIBY.

При этом 39% респондентов отметили, что у них нет признаков выгорания, а 7% не считают выгорание настоящей болезнью.

Напряженный график и чрезмерную нагрузку 50% россиян назвали главным фактором потери мотивации и эмоциональной усталости. Чаще всего среди причин также называли неудовлетворительный размер оплаты труда (37%), внутренняя неудовлетворенность и "синдром самозванца" (32%), нехватка времени на личные и рабочие задачи (31%) и напряженные отношения в коллективе (29%).

Чтобы справиться с выгоранием, 42% опрошенных готовы сменить место работы и род деятельности, 22% хотели бы уволиться и устроить себе долгосрочный отпуск, по 10% готовы открыть свое дело или переехать в другую страну.

По 6% готовы рассмотреть вариант саббатикала — долгосрочного отпуска с сохранением рабочего места или смену круга общения, сообщает ТАСС.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что счастливыми себя считают 84% россиян, 14% не считают. При этом чаще всего россияне считают себя счастливыми благодаря тому, что у них есть семья, благодаря здоровью и хорошей работе.

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