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Bloomberg: ФРГ откажется от российской нефти до конца 2022 года

09:38
  • понедельник
  • 16 мая 2022

Это произойдет независимо от общего решения ЕС

Берлин намерен прекратить импорт российской нефти к концу 2022 года, даже если Европейский союз не сможет договориться о введении общеевропейского эмбарго в рамках следующего пакета санкций. Об этом рассказали осведомленные правительственные источники.
ЕС повысил уровень переговоров по нефтяному эмбарго против России

Как сообщает со ссылкой на источники Bloomberg, администрация канцлера ФРГ Олафа Шольца ищет альтернативных поставщиков и уверена, что сможет решить логистические вопросы в течение следующих шести-семи месяцев.

При этом не сообщается, какие государства могут компенсировать Германии отсутствие российской нефти.

Официальные комментарии в связи с этими сообщениями не поступали.

Ранее сообщалось, что страны ЕС фактически раскололись на два лагеря при обсуждении возможности введения нефтяного эмбарго в рамках очередного пакета ограничительных мер в отношении Москвы. Для введения рестрикций необходимо согласие всех членов Евросоюза.

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