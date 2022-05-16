Bloomberg: ФРГ откажется от российской нефти до конца 2022 года

Это произойдет независимо от общего решения ЕС

Берлин намерен прекратить импорт российской нефти к концу 2022 года, даже если Европейский союз не сможет договориться о введении общеевропейского эмбарго в рамках следующего пакета санкций. Об этом рассказали осведомленные правительственные источники.

Как сообщает со ссылкой на источники Bloomberg, администрация канцлера ФРГ Олафа Шольца ищет альтернативных поставщиков и уверена, что сможет решить логистические вопросы в течение следующих шести-семи месяцев.

При этом не сообщается, какие государства могут компенсировать Германии отсутствие российской нефти.

Официальные комментарии в связи с этими сообщениями не поступали.

Ранее сообщалось, что страны ЕС фактически раскололись на два лагеря при обсуждении возможности введения нефтяного эмбарго в рамках очередного пакета ограничительных мер в отношении Москвы. Для введения рестрикций необходимо согласие всех членов Евросоюза.

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