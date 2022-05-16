Российские саперы проводят разминирование в освобожденных районах Донбасса

Националисты оставили множество противопехотных мин

Российская артиллерия и ракетные войска за сутки поразили более 300 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Высокоточными ракетами воздушного базирования ликвидированы 360 националистов. Российские системы ПВО сбили три украинских боевых самолёта.

На предельно малой высоте российские штурмовики Су-25 заходят на позиции украинских националистов в районе поселка Япмоль Донецкой республики. Одновременно на южном фланге фронта удар по укрепрайону ВСУ наносит артиллерия ДНР. 152-миллиметровые снаряды пушки "Гиацинт-Б" точно поражают цели. Объединенные силы Донецкой республики и России с каждым днем приближаются к Авдеевке.

Ежедневно в плен сдаются десятки военнослужащих ВСУ. Им гарантируется гуманное обращение в соответствии во всеми международными нормами. Тем, кому необходимо, оказывается медицинская помощь. В Луганской народной республике российские военные медики совместно с гражданскими коллегами из ЛНР лечат и оперируют и местных жителей, и солдат ВСУ.

"Забрали меня, дали первую медицинскую и эвакуировали к себе в тыл. перевязали раны, дали обезболивающее. Вчера уже вечером, привезли сюда, в госпиталь. Сделали перевязку, поставили гипс. Нужно оперировать плечо. Повезло - артерия не задета, нервы тоже. Врачи хорошие. И у ваших военнослужащих тоже было отношение нормальное", - рассказал военнослужащий десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Совершенно по-другому ведут себя националисты по отношению к своим же согражданам. Не прекращаются обстрелы Донецка, и в последние дни, как говорят жители, они усилились.

В освобожденном Попасная люди рассказывают, что им пришлось пережить, пока в городе находились подразделения ВСУ. И не только они, но и иностранные наемники.

"Три-четыре дня мы сидели без воды вообще. По этажу бегали. Рядом стоял танк у них, все время лупил по домам, по клубу, где бомбоубежище", - рассказал житель города Попасная.

В освобожденных районах Донбасса российские саперы проводят гуманитарное разминирование. Националисты оставили после себя множество противопехотных мин и растяжек. Прежде, чем жители возвращаются в свои дома, здания и прилегающую территорию тщательно обследуют специалисты международного противоминного центра. Неизвлекаемые взрывоопасные предметы уничтожаются на месте.

Всего с начала работы по гуманитарному разминированию объектов гражданской инфраструктуры на территории ЛНР российскими специалистами обследовано около 50 гектаров территории и обезврежено более 500 взрывоопасных предметов. В Харьковской области спецназовцы Росгвардии обнаружили и изъяли стрелковое оружие, а также противотанковые комплексы, ручные гранатомёты и переносные зенитно-ракетные комплексы польского, чешского, шведского и британского производства.

В Запорожскую область из России доставили 55 тонн гуманитарной помощи. В селах Константиновка, Мирное и Приазовское в Мелитопольском районе продукты и предметы первой необходимости получили пожилые люди и многодетные семьи.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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