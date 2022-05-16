Беженцам из Украины и Донбасса помогают найти работу в России

Их обеспечивают временным жильем

По последней информации, в Россию уже прибыли миллион 300 тысяч беженцев из Донбасса и Украины. Только за выходные приехали более 30 тысяч человек. Вынужденные переселенцы получают денежные выплаты и товары первой необходимости. Их обеспечивают временным жильём, помогают восстановить документы, найти работу, а при необходимости и получить другую профессию.

Ольга Скумина по профессии металлург. 25 лет стажа на заводе "Азовсталь" в украинском Мариуполе. Теперь учится выращивать розы в российском Тихвине. Говорит: представить не могла, что в свои 46, ей придется поменять профессию, страну и вообще всю жизнь. Первое непривычное ощущение - тишина.

В этом же тепличном розарии теперь работает и муж Ольги - Олег. Он электрик. Тоже в прошлом сотрудник "Азовстали". На голове медленно заживает глубокий шрам от осколка снаряда. Мужчина получил ранение, когда шёл в магазин за хлебом. Говорит- эта память о родине останется на всю жизнь. В России супруги всего месяц - они были эвакуированы в Ленинградскую область вместе с сотнями других украинских семей, которые в одночасье потеряли в родной стране всё.

В здании бывшего детского интерната разместились около 600 беженцев с Украины. Их вывозили под охраной российских военных, по гуманитарным коридорам. Автобусами из Новоазовска, Докучаевска, Краматорска, Мариуполя. Семьи с детьми и домашними животными неделями жили в подвалах разрушенных домов - без воды, электричества, связи. И надежды на спасение.

Сейчас быт потихоньку налаживается, дети пошли в местные школы и детские сады, у людей появились личные вещи. Одежда, игрушки, постельное белье - из гуманитарной помощи. Всем беженцам выплатили пособие на первое время - 10 тысяч рублей. Впереди самое сложное: трудоустройство.

Из 600 человек, которые приехали сюда в начале апреля? эти стены уже покинули больше сотни. Как-то приспособились. Нашли родственников в России, нашли работу. Остальные, что называется, в процессе. У многих сложности с оформлением документов. Местная служба занятости работает в центре. Сотрудники уже знают, какие вакансии нужно предлагать.

"Практически все эти граждане обладают профессиями, востребованными на региональном рынке труда. Есть электро- газосварщики, электромонтёры, ремонтники, медицинские работники, педагоги, практически все обладают достаточно высокими квалификациями и высокими разрядами", - рассказала директор Тихвинского филиала службы занятости Ленинградской области Елена Котова.

Люди впервые за долгое время обрели надежду. Хотя признаются: ехать в Россию боялись. Не знали, как встретят. О родине большинство вспоминает со слезами. Но возвращаться не планируют - просто некуда. Многие уже проступили к оформлению российского гражданства.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"