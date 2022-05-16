Коллективный Запад не может договориться по ключевым вопросам

Германия вдруг решила проводить собственную политику в сфере закупки углеводородов

Евросоюз опять не сможет согласовать эмбарго на поставки российской нефти. Такой прогноз дал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед сегодняшним заседанием Совета ЕС. Еврочиновники начинают смотреть на проблему более реалистично и уже разработали план по покупке нашего газа без нарушения санкций.

Уже к концу этого года Германия полностью прекратит импорт российской нефти. Масштабные планы анонсирует агентство "Блумберг". Причём, Берлину абсолютно не важно, сможет ли Евросоюз коллективно договориться о запрете и грамотно скоррелировать санкционное эмбарго - решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Ссылается агентство "Блумберг" на неких официальных лиц, которые, впрочем, пожелали остаться анонимными. Не уточняет издание ещё один немаловажный момент: какие именно страны смогут восполнить маячащий в перспективе дефицит топлива. Министерство экономики Германии рапортует: доля в потреблении российской нефти уже сократилась до 12%. Оставшиеся объемы контролируются НПЗ в городе Шведте - на востоке ФРГ. Завод принадлежит "Роснефти", однако Берлин якобы весьма серьёзно задумывается о его национализации. Такое решение может спровоцировать серьёзный энергетический кризис в стране, сообщают эксперты. И, в первую очередь, от экономических последствий пострадает вся восточная Германия. Сырьё НПЗ в Шведте получает по трубопроводу "Дружба", то есть исключительно из России. А покрывает при этом весь регион.

"Всё снабжение Востока зависит от Шведта. Девять из десяти автомобилей в Берлине и Бранденбурге работают на бензине и дизельном топливе из Шведта, и местный аэропорт также обслуживается заводом из Шведта. Когда нефть поступает из других источников - она становится дороже. Введение нефтяного эмбарго — акт жёсткой внутренней политики, который может привести к таким же потрясениям на Востоке, как в своё время введение законов Харца. Стоит напомнить, что Олаф Шольц не смог бы стать канцлером без весомой поддержки его партии на Востоке. Так когда же он собирается в Шведт?" – пишет СМИ.

Остальные страны-члены Евросоюза продумывают вопрос эмбарго более рационально, и пытаются убедить Брюссель так же подходить с холодной головой к этому решению. Активно против санкций на российские энергоносители продолжает выступать Венгрия. В Будапеште посчитали, что для отказа от нашего топлива им понадобится 750 миллионов евро. Все нефтеперерабатывающие заводы в стране ориентированы исключительно на российское сырьё. Не менее сильна зависимость и от газа - с этим согласны большинство европейских демократий. Близится очередной дедлайн по оплате за голубое топливо и "Газпром" ждёт от всех клиентов расчёты в рублях. Посмотрев, как быстро вентиль перекрылся для Польши и Болгарии, многие задумались, и всё же начали изучать вопрос открытия счетов с российской валютой. Не так уж против теперь высказывается и Еврокомиссия.

"На закрытом заседании комиссия сообщила государствам-членам, что в обновлённом руководстве будет разъяснено, что компании могут открывать счета в евро или долларах в "Газпромбанке" по указанию Кремля. Однако исполнительный орган ЕС не стал говорить, соответствует ли правилам Евросоюза наличие счёта в рублях. Ранее официальные лица указывали, что открытие такого счёта нарушит санкции. Сейчас же обновлённое руководство, представленное государствам-членам, не учитывает этот конкретный момент", - отмечают СМИ.

Коллективный Запад пока не может добиться единого мнения по целому ряду основных проблем. В том числе в подвешенном состоянии пока пребывает вопрос включения в НАТО новых членов в лице Финляндии и Швеции. Накануне первые лица обеих стран практически хором высказались в пользу подачи заявки. Генсек организации Йенс Столтенберг убеждает: и Стокгольм и Хельсинки очень ждут в ряду участников альянса, и с Турцией, которая отреагировала на новость довольно резко, никаких проблем не будет. Впрочем, оказалось, что предлагаемым перспективам не очень рады и оппозиционные партии Швеции. Глава партии левых Нуши Дадгостар полагает, что в будущем Стокгольм могут вынуждать участвовать в войнах, от которых тот бы предпочёл воздерживаться.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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